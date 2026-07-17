Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Temmuz hava durumu tahminlerine göre İzmir de bugün de yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor.

İzmir'de Afrika sıcakları ve fırtına...

İzmir, Afrika üzerinden gelen yoğun sıcak hava dalgasının etkisiyle adeta kavrulmaya devam ederken, kent genelinde önümüzdeki günlerde de herhangi bir yağış öngörülmüyor. Gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı şehirde, il genelindeki hava sıcaklıklarının ortalama 37-38 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken; Bornova ve Tire gibi iç kesimlerde ise termometrelerin 40 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Bu bunaltıcı sıcakların yanı sıra, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşacak fırtınanın etkili olması beklendiğinden, yetkililer vatandaşları hem aşırı sıcaklara hem de rüzgarın olumsuz etkilerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

İzmir ilçelerinde son durum 17 Temmuz 2026

Aliağa: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Balçova: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Bayındır: Sıcak, en yüksek sıcaklık 39 derece.

Bayraklı: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Bergama: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Beydağ: Sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Bornova: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 40 derece.

Buca: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Çeşme: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 32 derece.

Çiğli: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Dikili: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Foça: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Gaziemir: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Güzelbahçe: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Karabağlar: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Karaburun: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 33 derece.

Karşıyaka: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Kemalpaşa: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Kınık: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Kiraz: Sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Menderes: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Menemen: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 37 derece.

Narlıdere: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 35 derece.

Ödemiş: Sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Seferihisar: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 36 derece.

Selçuk: Sıcak, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Tire: Sıcak, en yüksek sıcaklık 40 derece.

Torbalı: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 38 derece.

Urla: Rüzgarlı, en yüksek sıcaklık 32 derece.