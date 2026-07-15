Son Mühür - Meteoroloji'den alınan verilere göre, İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Kuvvetli esecek rüzgarla birlikte, İzmir'in 3 ilçesi için 'aşırı sıcak' uyarısında bulunuldu.

İzmir'in o ilçelerindekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün İzmir genelinde yağış beklenmezken, kent merkezinde hava sıcaklığının 35-36 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Ancak Tire, Bayındır ve Bornova ilçelerinde termometrelerin 39 dereceye kadar yükselecek olması nedeniyle uzmanlar bu bölgeler için "aşırı sıcak" uyarısında bulundu. Sıcak havanın yanı sıra gün içinde etkisini gösterecek sert rüzgarların da hayatı olumsuz etkileyebileceğini belirten yetkililer; vatandaşları yüksek sıcaklıklar, kuvvetli rüzgar ve bunlara bağlı olarak artabilecek orman yangını riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İzmir ilçelerinde hava nasıl olacak? 15 Temmuz 2026

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek.

Balçova: Sıcak hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Bayındır: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 39 dereceyi gösterecek.

Bayraklı: Sıcak hava görülecek, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Bergama: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye çıkacak.

Beydağ: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Bornova: Sıcak hava etkili olacak, termometreler 39 dereceyi gösterecek.

Buca: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek.

Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.

Çiğli: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 35 derece olacak.

Dikili: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Foça: Az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık 32 derece olacak.

Gaziemir: Sıcak hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 32 dereceye çıkacak.

Karabağlar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Karaburun: Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek.

Kemalpaşa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, en yüksek sıcaklık 34 derece olacak.

Kınık: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 35 derece olacak.

Kiraz: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Menderes: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 36 derece olacak.

Menemen: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

Seferihisar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Selçuk: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 35 dereceye kadar yükselecek.

Tire: Sıcak hava etkili olacak, termometreler 39 dereceyi gösterecek.

Torbalı: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Urla: Az bulutlu bir hava görülecek, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.