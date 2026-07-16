Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Haluk Levent ve Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Ahbap Derneği'ne yönelik açılan dosya kapsamında cezaevine giren Güner'in siyasi ve hukuki kimliği yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi.

ECE GÜNER KİMDİR, NERELİ?

Ankara'da 1969 yılında dünyaya gelen Ece Güner, çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmını Fransa'da geçirdi. Yükseköğrenimini günümüzde Paris-Panthéon-Assas Üniversitesi adını alan Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Paris'te tamamladı. 1992 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine hukuk alanında yön verdi.

ECE GÜNER NE İŞ YAPIYOR?

Eğitimini tamamladıktan sonra meslek hayatına atılan Güner, aktif olarak avukatlık yapıyor. Hukuk alanındaki mesai ve çalışmalarını yazarlıkla destekliyor. Güncel siyasi ve hukuki gelişmelere dair yaptığı analizleri çeşitli platformlar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor.

ECE GÜNER KİTAPLARI NELER?

Avukatlık mesleğinin yanı sıra siyasal sistemler üzerine eserler üreten Güner'in yayımlanmış dört kitabı bulunuyor. Yazarın kaleme aldığı kitaplar sırasıyla "Çare Başkanlık mı?", "Ülkem İçin Çare", "Başarabiliriz: Demokratik Bir Anayasa Önerisi" ve "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" isimlerini taşıyor.

ECE GÜNER NEDEN TUTUKLANDI?

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Ece Güner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan Güner ile birlikte Haluk Levent, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay tutuklanarak cezaevine konuldu.