İngiltere Premier Lig'de sergilediği performansla iz bırakan deneyimli oyuncu, kariyerindeki başarıyı özel yaşantısındaki düzene borçlu. Fırsat bulduğu her anı eşi ve çocuklarıyla geçiren golcü isim, magazin dünyasından uzak durmayı tercih ediyor. Kameralara pek yansımayan bu sakin yaşam tarzı, yıldız futbolcunun ailesine dair soruları beraberinde getiriyor.

LEANDRO TROSSARD EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Belçikalı hücum oyuncusu Leandro Trossard evli. Yıldız isim, uzun yıllar birlikte olduğu Laura Hilven ile hayatını birleştirdi. Çift evliliklerini basının ilgisinden tamamen uzak, gözlerden ırak bir şekilde yaşamayı seçti. Birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sadece ara sıra paylaşıyorlar.

LEANDRO TROSSARD'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Başarılı oyuncu bu evlilikten çocuk sahibi oldu. Futbolun getirdiği yoğun antrenman, kamp ve maç programına rağmen ailesiyle vakit geçirmeyi ihmal etmiyor. Ailesine olan sevgisini verdiği röportajlarda anlatan Trossard, eşini ve çocuklarını sahadaki en büyük itici gücü olarak tanımlıyor.

LAURA HILVEN KİMDİR?

Belçika'da dünyaya gelen Laura Hilven, spor kamuoyunda Trossard'ın eşi olarak tanınıyor. Medyadan hoşlanmayan ve kendi özel yaşantısını gizli tutan Hilven, son derece sade bir hayat sürüyor. Eşinin en büyük destekçisi olan Laura Hilven, kritik maçlarda stadyumdaki yerini alarak tribünden takıma destek veriyor.