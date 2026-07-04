Son Mühür/ Beste Temel- Narlıdere’nin en yoğun arterlerinden Güngören Caddesi, uzun süren metro mesaisinin ardından nihayet yeni yüzüne kavuştu. İlçe genelinde yaz başından beri süren yol yenileme hamlesinde sıra en kritik noktaya gelmişti; ekipler gece gündüz çalışarak caddenin ikinci etabını da tamamladı. Sürücülerin kabusu haline gelen o eski, yıpranmış yoldan artık eser yok.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sıcak asfaltın döküldüğü anlarda sahadaydı. Çalışmaları yerinde inceleyen Uzun, işçilerle tek tek tokalaştı. Çamtepe Mahallesi’ndeki Çağrı ve Gülmüş sokakların ardından merkeze inen ekipler, Mithatpaşa Caddesi istikametine doğru uzanan hattı tamamen yeniledi.

"Sokaklarda yükselen koku hizmetin kokusu"

Başkan Erman Uzun, ihale sürecinin hemen ardından hiç vakit kaybetmeden sahaya indiklerini belirtti. Planlamayı yaparken masa başında oturmadıklarını, doğrudan vatandaştan gelen şikayet ve talepleri masaya yatırdıklarını vurgulayan Uzun, sahadaki incelemeleri sırasında net mesajlar verdi:

"Narlıdere’mizin sokaklarında yükselen asfaltın kokusu; hizmetin ve alın terinin kokusudur. Komşularımızın en çok ihtiyaç duyduğu, aciliyet arz eden noktalardan işe başladık. Kentimizin her bir köşesini daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

Esnaf ve sürücüler rahat bir nefes aldı

Özellikle metro inşaatı döneminde ağır iş makinelerinin geçişi ve kazılar sebebiyle köstebek yuvasına dönen Güngören Caddesi, hem bölge esnafını hem de sürücüleri canından bezdirmişti. Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyon, trafiği uzun süre aksatmamak adına oldukça hızlı yönetildi.

Kısa sürede tamamlanan serim işlemleri, mahalle sakinleri ve cadde esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Belediye, "asfalt seferberliği" olarak adlandırdığı bu program dahilinde, ilçenin diğer sorunlu sokaklarında da benzer çalışmaları sürdürecek. Hedef net: Narlıdere'de girilmedik sokak, yenilenmedik yol bırakmamak.



