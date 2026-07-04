Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı görüntüsü üzerinden siyasi tartışma yaşandı. Görüntülerde konuşan bir kadın, CHP ve AK Parti seçmenleri arasında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

Röportaj yapan kadın İfadelerinde, "AK Partililerin İzmir’de işi yok, İzmir’den gidin. Burada kalmak istiyorsan AK Partili olmayacaksın. Burası Atatürkçülerin" dedi.

Videoda yer alan sözlere tepki ve destek mesajları gelirken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, AK Parti İzmir Milletvekili, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan tarafından “İzmir’de çok işimiz var” notuyla paylaşılırken, paylaşım daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız tarafından yeniden paylaşıldı.