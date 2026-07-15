İzmir Menderes'te 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Özcan Şahin'in yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir gelişme gündeme geldi. Kaza sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

U dönüşü sırasında kaza meydana geldi!

Kaza, Menderes ilçesine bağlı Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Gelen bilgiler çerçevesinde, Özcan Şahin kontrolündeki 35 BBE 237 plakalı motosiklet, U dönüşü yaptığı ifade edilen İ.Ç. kontrolündeki 34 SB 3549 plakalı otomobille çarpıştı.

Hastanede hayatını kaybetmişti!

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Ağır yaralı olarak ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne götürülen 26 yaşındaki Özcan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı!

Kaza sonrasında gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç., jandarmadaki işlemlerinin noktalanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, mahkemenin kararıyla tutuklandı.

