Kaza, dün Menderes ilçesi Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Özcan Şahin idaresindeki 35 BBE 237 plakalı motosiklet, yolun sağında bekleyen İ.Ç. idaresindeki 34 SB 3549 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın, otomobil sürücüsünün yol üzerinde "U dönüşü" yaptığı sırada gerçekleştiği tespit edildi.
Kaza anı ortaya çıktı
Olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinde; yolun sağ tarafında bekleyen otomobilin birden U dönüşü yapmak üzere manevra yaptığı görülüyor.
Bu sırada arkadan gelen motosikletin otomobille çarpışması ve sürücü Özcan Şahin'in çarpmanın şiddetiyle yola savrulması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Hastanede hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan Şahin'i ilk müdahalenin sonrasında Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan 26 yaşındaki Şahin, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi
Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç., emniyete götürüldü.
İlçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri ve ifade süreci biten sürücü, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen adli soruşturma sürüyor.