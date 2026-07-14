Kazanın, Menderes ilçesine bağlı Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde, Yaka Sağlık Merkezi önünde meydana geldiği öğrenildi.
Gelen bilgiler çerçevesinde, 26 yaşındaki Özcan Ş. kontrolündeki 35 BBE 237 plakalı motosiklet, U dönüşü yaptığı belirtilen İ.Ç. (46) kontrolündeki 34 SB 3549 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsünün yola savrularak ağır yaralandığı ifade edildi.
Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti!
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri intikal etti.
İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen ağır yaralı motosiklet sürücüsünün ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
Yaşam mücadelesini kaybetti!
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 26 yaşındaki Özcan Ş., hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltında!
Kazanın ardından otomobil sürücüsü İ.Ç.'nin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.