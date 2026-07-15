Türkiye'nin en uzun açık deniz yat yarışı olarak belirtilen 55. TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, Çeşme'de noktalandı. İstanbul Boğazı'ndan start verilen ve Bozcaada üzerinden Çeşme'ye kadar giden iki etaplı organizasyonda dereceye giren ekipler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Çeşme'de tamamlandı!

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde ve AKPA Chemicals ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun bu yıl 55'incisi düzenlendi.

11 Temmuz'da İstanbul Boğazı'ndaki İstinye Tokmak Burnu'ndan başlayan yarışa 32 yelkenli katılım gösterdi. Sporcular, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı kat ederek ilk etabı Bozcaada'da noktaladı.

İkinci etapta ise ekipler yaklaşık 105 deniz millik Bozcaada-Çeşme parkurunu başarıyla tamamlayarak organizasyonu Çeşme'de tamamladı.

Dereceye giren ekipler belli oldu!

Yarışın noktalanması sonrasında Çeşme Ayayorgi Koyu'nda gerçekleştirilen törende başarılı takımlara kupaları ve ödülleri verildi.

Ödüller; TAYK Başkanı Ahmet Eker, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar ile Ege Deniz Bölge Komutan Vekili Kıdemli Albay Hakan Aktarmaç tarafından takdim edildi.

55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nın şampiyonları belli oldu!

İki etap sonunda oluşan genel klasmanda Tüpraş Fenerbahçe 5, topladığı 13 puanla Overall Grup BCT1 (IRC 0, IRC 1 ve IRC 2) klasmanında şampiyonluğa ulaşarak 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'na uzandı.

Bu kategoride Dere Construction / Anyways 14 puanla ikinci, Flyer ise 18 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Overall Grup BCT2 (IRC 3) kategorisinde ise Çeşme Marina – CTD / Pupa, iki etapta da birincilik alarak topladığı 2 puanla zirvede kendine yer buldu.

Bu grupta Looping 5 puanla ikinci olarak dikkat çekerken, Canias-CTD / Electron da aynı puanla üçüncü sırada organizasyonu noktaladı.