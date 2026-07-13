Son Mühür / Merve Turan - İlçe genelinde tüm parklara bakım işlemleri gerçekleştiren Menderes Belediyesi ekipleri düşen yapraklara kadar toplanıyor. Aşırı sıcaklarda düzenli olan parklarda bitki bakımı da yapılıyor. Çalışmalarda çimler, hem daha sağlıklı olmaları hem de haşerelere yuva olmamaları için ilaçlanıyor. Düzenli olarak gerçekleşen çalışmaların bundan sonraki süreçte de bakımların devam edeceği öğrenildi.

Başkan Çiçek: "Doğaya duyduğumuz saygıyı parklarımıza da yansıtıyoruz"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Parklarımızda yenilemeden düzenlemeye, bakımdan tamirata her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Menderes’in doğasına duyduğumuz saygıyı yerleşim alanlarındaki parklarımıza da duyuyoruz. Bitkilerimize düzenli olarak bakım yapıyoruz.

Aşırı sıcaklara karşı sulama işlemi düzenli olarak yapılıyor. Sağlıklı bitkiler için, özellikle da haşerelere karşı ilaçlama yapıyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımız için parklarımız sürekli temizleniyor. Özel ekiplerimiz parklarımızla daima ilgileniyor. Her alanda en iyi şekilde hizmete devam ediyoruz.” diye konuştu.