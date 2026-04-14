Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Menderes'te Cüneytbey Mahallesi sakinlerinin bir süredir beklediği adım sonunda atıldı ve mahallenin nefes aldığı Tütüncüoğlu Parkı yepyeni bir görünüme kavuştu. Menderes Belediyesi’nin başlattığı yenileme çalışmaları kapsamında, parkın yılların yorgunluğunu taşıyan ve artık tehlike arz etmeye başlayan oyun grupları sökülerek yerlerine modern, güvenli ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği üniteler kuruldu.

Paslı Demirlerden çocuklar için daha güvenli hale getirildi

Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Tütüncüoğlu Parkı’na girerek hummalı bir çalışma başlattı. İlk iş olarak, artık işlevini yitirmiş, paslanmaya yüz tutmuş ve çocukların güvenliğini tehdit eden eski oyun grupları yerinden söküldü. Bu alanların temizlenmesinin ardından, modern tasarım ve dayanıklı malzemelerle üretilen yeni oyun gruplarının montajı yapıldı. Sadece oyuncaklarla sınırlı kalınmadı; parkın genel bakımı, çevre düzenlemesi ve oturma alanları da gözden geçirilerek mahalleliye yakışır bir hale getirildi.

"Söz verdik tek tek elimizden geçiriyoruz"

Çalışmaları yakından takip eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçedeki değişim hamlelerinin sadece yollarla sınırlı kalmayacağının söyledi ve göreve geldiklerinde başlattıkları hizmet hamlesinin bir ayağının da parklar olduğunu hatırlatarak, “Yollarımızda başlattığımız o yoğun çalışma temposunu şimdi de çocuklarımızın oyun alanlarına taşıdık. Cüneytbey Mahallesi’ndeki Tütüncüoğlu Parkı’nın hali artık içimize sinmiyordu. Ekiplerimiz hızlıca girdi, eskiyen ne varsa yeniledi ve pırıl pırıl bir park ortaya çıkardı. Bizim için çocukların o parkta güvenle koşturması her şeyden önemli,” dedi.

Yenileme durmayacak

Belediyenin bu hamlesi sadece Tütüncüoğlu Parkı ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Başkan Çiçek’in açıklamalarına göre, Menderes genelindeki tüm parklar mercek altına alınmış durumda. Yıpranan, kırılan ya da artık ihtiyaca cevap vermeyen tüm sosyal alanlar sırayla yenilenecek. Belediye, "Menderes’te girilmedik park bırakmayacağız" vizyonuyla, ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanları vatandaşın huzur bulacağı modern mekanlara dönüştürmeye kararlı.