İzmir’in Menderes ve Çeşme ilçelerinde önemli operasyonlara imza atıldı. Gerçekleştirilen sahil güvenlik operasyonları sonucunda toplamda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Menderes açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 13’ü çocuk 26 göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Çeşme’de ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 göçmen de karada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yardım çağrısı!

Olay, sabaha karşı saat 04.50 sıralarında İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde, içerisinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı fiber karinalı lastik botun motoru arıza yaptı. Açık denizde kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başlayan bottaki göçmenlerin yardım talebinde bulunmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri intikal etti.

Sahil Güvenlik botu KB-89 ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşırken, denizde zor durumda kalan göçmenleri güvenli şekilde bota alarak kıyıya çıkardılar. Kurtarılan kişiler arasında 13 çocuğun da bulunduğu ifade edildi.

Mobil gözetleme sistemi devreye girdi!

Aynı gün içerisinde bir başka operasyon da Çeşme ilçesinde düzenlendi. Saat 16.30 sıralarında yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-354 tarafından karada hareketlilik fark edildi.

Bunun üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen göçmen grubuna operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda 7’si çocuk olmak üzere toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler!

Menderes ve Çeşme’de gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.