Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış töreni başta Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve kent protokolünün yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Ömer Bolat: İzmir’e 450 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdik

AK Parti hükümetinin görevde olduğu süre boyunca İzmir’e 450 milyar TL’lik kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Dünya doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan fuarda bir aradayız. İftihar ettiğimiz dünya çapında ilk üçe giren fuarlarımızdan bir tanesini yaşıyoruz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye, dünyanın en önemli doğal taş rezervlerine sahiptir. Çin ve İtalya’dan sonra en büyük ihracatçı olduk. Türkiye bu ihracatın yüzde 11.6’sını gerçekleştirmektedir. Marble İzmir, önemli bir buluşma notası haline gelmiştir. Bu fuara 100’den fazla ülkeden 1000’e yakın katılımcı firma katıldı ve 70 bin kişinin ziyaretçi olması beklenmektedir.

İnanıyorum ki Marble İzmir, bereketli bir fuar dönemi yaşayacaktır. Biz bu fuarı ‘prestijli fuar’ kategorisine yükselttik helali hoş olsun, umarım güzel kazançlar sağlanır. İzmir, ülkemize dış ticarette değer katan güzide bir kentimizdir. Serbest bölgelere sahip bir şehrimiz bunlar da çok başarılı çalışıyorlar. Ege limanları oldukça canlı, hepsi ihracata çalışan bizim güzide limanlarımızdır. 2025 yılında İzmir’e 2 milyar TL hibe destek ödemesi yaptık. Hizmet ihracatçılarına da geçen yıl 534 milyon lira ihracat desteği verdik. Hükümetimiz görevde olduğu yıllar boyunca İzmir’e 450 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdi.

Çalışan ve üreten herkesin başımızın üstünde yeri var, onlara hizmet etmek bizim için gurur kaynağıdır. Dünya ciddi sarsıntılar yaşıyor. Sıcak savaşların bir çoğu bizim bölgemizde yaşanıyor. 1973 petrol krizi, 79 petrol krizinin hepsinin toplamında daha büyük bir enerji arz krizini beraberinde getiren çok önemli günlerden geçiyoruz. Birçok ülke sıkıntıya düştü ancak biz gerekli stoklamaları zamanında yaptığımız için hiçbir problem yaşamadık. Bu sarsıntılar bütün dünyada enflasyonist etki yarattı. Büyümemiz kesintisiz sürmektedir, cari açıkta da makul bir rakam elde ettik. G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen iki ülkeden biri konumuna geldik. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Abdullah Tancan: Dünya pazarındaki liderliğimizi pekiştireceğiz

Marble İzmir Fuarı’ının önemli bağlantılar yaratacağını vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Geçen yıllarda olduğu gibi bugün de aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün burada sadece ticari bir organizasyon için değil Anadolu’nun binlerce yıllık mirasını dünya vitrinine taşımak için bir aradayız. Sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanında sektör profesyonellerini bir araya getirerek çok önemli bir platform haline dönüşmüştür.

Alp-Himalaya kuşağında yer alan ülkemizin çeşit ve rezerv deneyimi, deniz-kara ulaşımında nakliye kolaylığı açısından önemli bir noktadadır. Bu sayı tüm maden ruhsat sayılarının dörtte birine karşılık gelmektedir. Ruhsatların 2659’u işletme, 425’i ise arama ruhsatıdır. Doğal taş doğası geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bu avantajı modern teknolojiler ile birleştirerek dünya pazarındaki liderliğimizi pekiştireceğiz. Türkiye ekonomisinin büyümesine ve global ticaretin gelişmesine katkı sağlayan bu önemli fuarın güçlü ticari bağlantılar yaratacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Süleyman Elban: Bugün ihracatımız 3 milyar doların eşiğine gelmiştir

Marble İzmir’in kente ve sektöre önemli katkılar yapacağının altını çizen İzmir Valisi Süleyman Elban, “Özellikle mermer ve doğal taş konusu gündeme geldiğinde klasik olarak ‘ekmeğini taştan çıkaran’ meslek olarak başlardı. Bugün çok özel ve farklı bir alana evirildi. Bugün ihracatımız 3 milyar doların eşiğine gelmiştir. En kısa zamanda da 10 milyar dolarları göreceğiz. Bunu görebilmek için yeni maden sahalarına ihtiyacımız yok.

Bununla ilgili artık daha yaratıcı, daha özel ürünler yapabilen daha katma değerli bir sektör haline geldiğimizde 10 milyar dolarları bulacağız. Bugün gururla görüyoruz ki sektörün kullandığı makinaların tamamı yerli üründür. Bu rakamların da çok daha ileriye gideceğini düşünüyoruz. Bu güzel fuarımızın hem sektörümüze hem kentimize çok güzel katkılar yapacağını düşünüyorum ve fuarımızın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Cemil Tugay: İzmir vefalı bir kent

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve fuarcılığın önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “Marble İzmir’in hikayesi 37 yıl önce başladı. Elinde numune ile fuar gezen insanların inancıyla başladı. 1989’da İEF’te atılan büyük adım, dünyanın en büyük doğal taş buluşmalarından biri haline geldi. Bildiğiniz gibi Türkiye dünyanın doğal taş rezervlerinin üçte birine sahip, benzersiz bir doğal zenginlikten bahsediyoruz.

Bu potansiyelin elbette doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda fuarın sektöre önemli katkısı olduğuna inanıyorum. Bunun dışında Marble İzmir’in kentimize katkısı da çok önemlidir. Kentin tamamında bu fuar bir hareket yaratıyor. Ticaret ağlarını genişletiyor. Bugün iki milyar dolar seviyesinde bir doğal taş ihracatı var. Sektör ilgili tüm kurumların desteğiyle rakamı çok daha ileriye taşıyacaktır. Kamu özel sektör işbirliği aynı yere odaklanmadıkça bu potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmamız doğru olmaz. İzmir vefalı bir kenttir. Fuarımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.