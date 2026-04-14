Son Mühür / Yağmur Daştan Gündem Masası'nda bu hafta İzmir Belediyelerinin yaptığı ilk 2 yıl değerlendirmesi yorumlandı. Usta kalem Hasan Çölmekçi Gaziemir belediyesi üzerinden belediyelere genel eleştirilerde bulundu. ''Çukur kapatmakla övünüyorlar'' diyen Çölmekçi ayrıca AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca'nın yaptığı bir paylaşımı ve paylaşımda yer alan bir aracın ''İzmir Büyükşehir belediyesinden ihale alan hangi şirkete ait?'' sorusunu yineledi. Atmaca paylaşımında bu soruyu İzmir büyükşehir Başkanı Cemil Tugay'a yöneltmişti. Ama Cemil Tugay'dan henüz bir yanıt gelmedi.

Belediyelerin ilk 2 yılı değerlendirmesi

''İzmir’de baktığın zaman ilk 2 yıl değerlendirmesine biki yılda neler yaptılar diye, iki yılda gerçekten sürekli olarak başka şeylerle anıldılar. Şimdi Belediye Başkanı Ünal Işık diyoruz tamam mı Gaziemir’e ne yaptı mesela? Çukurları kapatmakla övünüyorlar... çukurları kapatmak marifetmiş gibi davranıyor... Ama ben Gaziemir‘de oturuyorum inanın benim yanımda sokağın ismini de verebilirim... Şu caddeden girin ana caddeden içeri girdikten sonra bir girin o caddeye 3 metreye bir 5 metreye kadar bir çukur var. Geçmek için ralli yapmak lazım ve bazen ralli yapamıyorsun çukur boydan boya kazılmış çünkü.''

''Bu araç İzmir Büyükşehir belediyesinden ihale alan hangi şirkete ait''

''Otomobil fotoğrafı görüyoruz Uğur Sinan Atmaca beyin paylaşımında. Bu fotoğraf Gaziemir‘deki Makine İkmal Daire Başkanlığı önünde çekilmiş. Aayın Uğur İnan Atmaca bu fotoğrafı sosyal medyasından paylaşarak, meclis toplantısında sormuş sayın Cemil tugay’a, ''Bu araç diyor, İzmir Büyükşehir belediyesinden ihale alan hangi şirkete ait? Ve aracın plakasına baktığın zaman belli olur hangi şirkete ait olduğu... Hangi bürokratınız bu aracı kullanıyor?'' diyor. Cevap alabildi mi alamadı. Şimdi bakıyorsun belediyeye bir iş yapan bir şirket getiriyor. Bu arabayı makine ikmal dairesine veriyor ve orada bu araba duruyor ve bir bürokrat kullanıyor. Peki, neyin karşılığıda veriyor buna acaba. Neyin karşılığı veriyor? Bir de açıklamıyorlar. Koskoca grup sözcüsü soruyor bunu. bBr açıklayın nereden geldi diye. Bunu da açıklamıyorlar...''