Son Mühür - İzmir Alsancak Fitness Festivali, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Kültürpark’ta ilk kez düzenlenirken yoğun katılımla gerçekleştirildi. Spor ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan festival, üç gün boyunca İzmirlileri bir araya getirirken katılımcılara eğlenceli ve hareket dolu anlar yaşattı. Festivale eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Festival coşkusu açılışla başladı

İzmir Alsancak Fitness Festivali, 22 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış programına İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, spor kulüplerinin yöneticileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında gün boyunca müzik, spor aktiviteleri ve çeşitli etkinliklerle renkli görüntüler oluştu.

Spor ve eğlence bir aradaydı

Kültürpark içerisinde kurulan festival alanında İzmir’in farklı ilçelerinden gelen spor salonları ve sağlıklı yaşam markaları stant açtı. Aerobik, spinning, jimnastik ve fonksiyonel antrenman etkinlikleri yoğun ilgi görürken, ziyaretçiler gün boyunca spor dolu deneyimler yaşadı. Göztepe Spor Kulübü’nün gösterileri ve toplu egzersiz etkinlikleri de katılımcılardan büyük alkış aldı.

“Health Zone” alanına yoğun ilgi

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri olan “Health Zone” alanında diyetisyenler ve uzman isimler ziyaretçilere sağlıklı yaşam konusunda bilgi verdi. Sporcu beslenmesi, düzenli egzersizin önemi ve yaşam kalitesini artıran alışkanlıklar hakkında yapılan bilgilendirmeler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

2. Gün tempo yükseldi

Festivalin ikinci gününde katılım daha da artarken, sabah saatlerinde gerçekleştirilen yoga ve nefes egzersizleriyle etkinlikler başladı. Gün ilerledikçe DJ performansları eşliğinde yapılan cardio ve HIIT antrenmanları öne çıktı. Bench press, deadlift ve dayanıklılık parkurlarında düzenlenen amatör fitness yarışmaları ise büyük heyecana sahne oldu. Crossfit mücadeleleri ve güç yarışmaları gün boyunca festival alanının en yoğun takip edilen etkinlikleri arasında yer aldı.

Yağmura engel olamadı

İzmir Alsancak Fitness Festivali’nin ikinci gününde etkili olan yağışa rağmen katılımcılar etkinlik alanını terk etmedi. Sporcular ve ziyaretçiler, yağmur altında da antrenmanlara ve gösterilere devam ederek festival coşkusunu sürdürdü.

Kasapoğlu’ndan spor ve sağlıklı yaşam vurgusu

Festivalin ikinci gününde eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kültürpark’taki etkinlik alanını ziyaret etti. Stantları tek tek gezen ve sporcularla sohbet eden Kasapoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ege TV mikrofonlarına konuşan Kasapoğlu, bu tür organizasyonların toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirterek sporun sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Kasapoğlu ayrıca sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu ve görev yaptığı dönemde spor tesislerinin yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Festivalin son gününde de yoğunluk devam etti

Festivalin üçüncü ve son günü de yoğun katılımla başladı. Sabah saatlerinden itibaren alana gelen sporseverler açık hava antrenmanları, cardio, zumba ve fonksiyonel fitness etkinliklerine katıldı. Festival boyunca her sabah yaklaşık 3 bin kişinin koşu gruplarıyla spor yaptığı belirtilirken, etkinlik alanındaki enerjik atmosfer son güne de taşındı.

Hedef sağlıklı nesiller yetiştirmek

Festivali organize eden Star Organizasyon yetkilisi Tekin Yüksel, organizasyonun temel amacının gençleri spora yönlendirmek ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüksel, gençlerin sporla bilinçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Festivalin önümüzdeki yıllarda İstanbul, Ankara ve Antalya’da da düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.