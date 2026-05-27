Son mühür/Selda Meşe- Konak Belediyesi tarafından kentin tarihi semtlerinden Basmane’de kültür ve sanat yaşamına kazandırılan Sanathane, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Haziran ayında kapılarını yeniden açacak merkez, izleyicilere tiyatro, anma programları, söyleşiler ve konserlerden oluşan yoğun bir içerik sunacak.

Programda ayrıca atölye çalışmaları ile birlikte ilk kez düzenlenecek quiznight etkinliği de yer alacak. Yeni sezonun açılış etkinliği ise usta şair Ahmed Arif’in anmasına ayrılacak.



Tiyatro'dan söyleşiye birçok etkinlik birarada

Haziran ayında tiyatro sezonu kapanırken, tiyatro perdeleri Sanathane’de yeniden açılacak. Programda Aşkın Vatanı Yoktur (Özgür Tiyatro), Fosforlu Mavra (Tiyatro Mahal) ve Çaylaklar (Mülkiyeliler Birliği) oyunları sahnelenecek.

Konak Belediyesi’nin geleneksel etkinliklerinden Kültürel Miras Söyleşileri, bu yaz da Sanathane’nin programında olacak. Özlenen Tarih Söyleşileri ise “Antikçağ’da İzmir’in Ticari İlişkileri” konusunu işleyecek.



Sanathane’de gerçekleştirilecek atölye çalışmaları yeteneklerini değerlendirmek isteyenleri bekliyor olacak. Yazarlık ve oyunculuk üzerine renkli atölyeler düzenlenecek.



Haziran programında belgesel gösterimi, konser ve eğlence etkinlikleri de yer alıyor. “12 Eylül’den Günümüze Edebiyatçılar ve Anılar” belgesel gösterimi ile tarihsel bir perspektif sunulacak. Konak Kültür Orkestrası ise bir konserle sahne alacak.

Ayın sonunda ise Yeşilçam temalı quiznight etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte hem Yeşilçam filmleri ve sanatçıları üzerine bilgi tazelenecek hem de eğlenceli bir yarışma ortamı oluşturulacak.

Sanathane Etkinlik Programı şöyle sıralandı:

“Leylim... Ahmed Arif” ANMA

2 Haziran 2026 / 20.30

“Aşkın Vatanı Yoktur” (Özgür Tiyatro)

3 Haziran 2026 / 21.00

“Küçürek Öykü Atölyesi” Kamer Yıldız Ok

8 Haziran 2026 / 18.30

Unutma ! 12 Eylül’den Günümüze Edebiyatçılar ve Anılar (Belgesel Gösterimi)

9 Haziran 2026 /21.00

Senaryo Atölyesi “Karakterin Dramatik Yazındaki Yolculuğu ve Kurguda Eyleme Geçmek”

10 Haziran 2026 /18.30

Kültürel Miras Söyleşisi

16 Haziran 2026 / 18.30

Tarih Söyleşileri “Antikçağ’da İzmir’in Ticari İlişkileri” - Prof. Dr. Akın Ersoy - Prof. Dr. Ahmet Kaan Şenol

17 Haziran 2026 / 19.00

İstanbul’da Boğaziçi’nde Orhan Veli (dinleti)

18 Haziran 2026 / 21.00

Doğaçlama Atölyesi (İda Sanat)

19 Haziran 2026 / 18.30

Fosforlu Mavra (Tiyatro Mahal)

24 Haziran 2026 / 21.00

Çaylaklar (Mülkiyeliler Birliği)

25 Haziran 2026 / 21.00

Konak Kültür Orkestrası Deniz Aygün Araal Konseri

26 Haziran 2026 / 20.30

Yeşilçam Filmleri Quiznight

30 Haziran 2026 / 20.30