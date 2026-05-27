İzmir’in köklü çınarı Altay’da, 29 Mayıs 2024’teki kongreden bu yana rafta duran şirketleşme projesi yeniden hareketlendi. Bugüne kadar uygun yatırımcı profili bulunamadığı için somut bir adım atamayan siyah-beyazlı yönetim, Türk futbolunun tanınan isimlerinden Ahmet Nur Çebi hamlesiyle sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz yıllarda da adı İzmir temsilcisiyle anılan ünlü iş insanı ile Altay Başkanı Sinan Kanlı arasında gerçekleştirilen zirveler, yaklaşık 1 milyar TL borcu bulunan kulübün geleceği için büyük bir umut ışığı yaktı.

"Ligde kalsın, görüşelim..."

Siyah-beyazlı camiada heyecan yaratan sürecin perde arkası da aralanmaya başladı. İş insanı Ahmet Nur Çebi’nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede Altay Başkanı Sinan Kanlı’ya, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim” mesajını ilettiği kaydedildi. İzmir ekibinin ligde kalmayı garantilemesinin ardından sözünü tutan Çebi, Başkan Kanlı ile İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi. Son toplantıdan henüz olumlu veya olumsuz kesin bir sonuç çıkmazken, taraflar arasındaki dirsek temasının sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, kulübün mali yükünü hafifletmek adına kongre hazırlıklarına da başlayan Başkan Sinan Kanlı'nın, yeni dönem için İzmir'de maddi gücü yüksek dört önemli iş insanını yönetim kuruluna girmeye ikna ettiği ve elini güçlendirdiği gelen haberler arasında.