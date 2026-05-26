Son Mühür/ Osman Günden- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair kritik bir karar almıştı. Bu kararın hemen sonrasında genel merkezde yaşanan zorunlu tahliye süreci büyük yankı uyandırmıştı.

Yaşanan bu gerilimli günlerin sonrasında "Artık sokaklarda ve meydanlardayız" diyen Özgür Özel, saha çalışmalarına İzmir’den başlama kararı almıştı.

Özel’in programında ilk durak, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı oldu. Burada çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından halkla bir araya gelmesi planlanıyordu.

Vatandaşlar meydana akın etti

Özgür Özel’in İzmir programı için seçtiği Cumhuriyet Meydanı’nda sabah saatlerinden itibaren hareketli dakikalar yaşandı.

Valilik, Cumhuriyet Meydanı'nın resmi bir miting alanı olmadığını söyleyerek, etkinliğin yalnızca çelenk bırakma ve basın açıklaması ile sınırlı kalması gerektiğini belirtmişti.

Bu gerekçeyle meydanın çevresi kapsamlı polis bariyerleriyle tamamen çevrildi ve girişler kontrol altına alındı. Ancak tüm kısıtlamalara rağmen, Özel’i dinlemek isteyen çok sayıda vatandaş meydana akın etti.

TOMA'lı müdahale başladı

Meydandaki güvenlik önlemleri yalnızca bariyerlerle sınırlı kalmadı, bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kalabalığın giderek artmasıyla birlikte ortamdaki gerginlik de tırmandı.

Bir süre sonra güvenlik güçleri, toplanan vatandaşa karşı müdahalede bulundu. TOMA’lardan tazyikli su sıkılırken, aynı zamanda biber gazı kullanılması meydandaki durumu iyice karıştırdı.

Ayrıntılar geliyor...