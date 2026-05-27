İzmir'de Buca halkı bayram sabahına ne yazık ki temiz bir çevreyle değil, sokakları esir alan çöp yığınları ve ağır bir kokuyla uyandı.

Buca Belediyesi'nin temizlik çalışmalarındaki yetersizlik, Gediz ve Seyhan mahallelerinde oturan vatandaşları çileden çıkardı. Konteynerlerden taşan atıklar kaldırımları tamamen kaplarken, bayram ziyareti için sokağa çıkanlar burunlarını tıkamak zorunda kaldı.

Çocuk parkının yanında çöp dağları oluştu

Kirliliğin en net görüldüğü yerlerin başında Aydın Hatboyu Caddesi üzerindeki kaldırımlar ile Gediz Mahallesi’ndeki çocuk parkının hemen bitişiği geliyor. Bayram günü çöplerini atmaya giden mahalle sakinleri, konteynerlerin etrafında biriken atık dağları nedeniyle alana yaklaşmakta bile güçlük çekti. Sıcak havayla birleşen pis koku, kısa sürede tüm sokağı ve oyun alanlarını sardı. Sineklerin üremesi ise cabası.

Mahalleli haklı olarak isyan bayrağını açtı. Buca Belediyesine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

"Bugün bayram, bari bugün temizleselerdi"

Gediz Mahallesi’nde yaşayan Ali Haydar Erpaşa, temizlik ekiplerinin burayı adeta unuttuğunu vurguluyor. Bölgedeki sorunun kronik bir hal aldığını belirten Erpaşa, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Bayrama ne yazık ki çöple ve çöp kokusuyla girdik. Burası her gün aynı durumda. Kokudan dolayı parkta oyun oynayan çocuklarımız da nefes alamıyor. Hem koku hem de sağlık açısından ciddi endişe duyuyoruz. Sıradan bir atık kokusu da değil, resmen hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diye bekledik ama maalesef yine gelen giden olmadı."

"Kokuya tahammül edemedim, parktan kaçtım"

Doğma büyüme aynı mahallede oturan Ayaz Kılıç da belediyenin vurdumduymazlığından şikayetçi. İnsanların çöplerini getirdiğini ancak toplama işleminin düzenli yapılmadığını belirten Kılıç, koku yüzünden evden çıkamaz hale geldiklerini söyledi.

Kılıç, "Parkta biraz oturup dinleneyim dedim ama kokuya tahammül etmek imkansızdı. Kalkıp gitmek zorunda kaldım. Arkamız çocuk parkı, çevredeki herkes çok rahatsız. Belediyenin acilen buraya ekip gönderip bu rezilliği temizlemesi gerekiyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Bucalılar, bayramın geri kalanını çöp kokusu olmadan geçirmek için belediyenin temizlik araçlarını bekliyor.