Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan noktalardan biri olan Giysi Market, bu Kurban Bayramı öncesinde de kapılarını ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açtı.

Belediye çatısı altında yürütülen çalışma sayesinde, her yaştan vatandaş bayramı yeni kıyafetleriyle karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Sadece bayramlarda açık değil

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Giysi Market, yalnızca bayramlarda değil yılın her dönemi kapılarını açık tutuyor.

Konak genelinde dar gelirli ailelerin günlük giyim ihtiyacına destek olan bu merkez, bu bayram öncesi yoğun bir hareketliliğe sahne oldu.

Mağaza Düzeninde Sıfır Ürün Hassasiyeti

Giysi Market’i benzeri yardım noktalarından ayıran en önemli özellik, sunulan ürünlerin tamamının sıfır olması.

İçeride çoraptan ayakkabıya, özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere kadar oldukça kapsamlı ürünler vatandaşlarla buluşuyor.

Tüm ürünler, etiketleri ve ambalajları bozulmadan, büyük bir dikkatle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu ürünler, belediyenin kurduğu dayanışma ağı sayesinde duyarlı vatandaşların bağışlarıyla toplanıyor.

Nasıl ulaşılır?

Bu hizmetten faydalanmak isteyen ya da destek olmak isteyen Konaklılar için süreç oldukça basit işliyor:

Destek almak isteyenler: Selçuk Mahallesi, 648 Sokak üzerinde hizmet veren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasına giderek, kimlik belgeleriyle birlikte kayıt yaptırabilirler.

Bağış yapmak isteyenler: Elindeki yeni ürünleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlarımız ise 0232 425 04 34 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirler.