Son Mühür - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelikli hedef olarak belirlediği kaleci mevkisi için rotasını Brezilya’ya çevirdi. İzmir temsilcisi, bonservisi Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'da bulunan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor forması giyen Marcos Felipe'yi gündemine aldı. 29 yaşındaki deneyimli kalecinin durumunu yakından takip eden yönetimin, kulübü Bahia ile görüşmelere başladığı ve transferi resmiyete dökmek için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Kamp öncesi imzaların atılması hedefleniyor

Göztepe’nin listesinde ilk sıralarda yer alan 1.93 boyundaki Marcos Felipe’ye Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK’nın da resmi teklif yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz 2024-2025 sezonunda Eyüpspor formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Brezilyalı kaleci, kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Güçlü refleksleri, hava toplarındaki hakimiyeti ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan deneyimli oyuncunun Süper Lig tecrübesine sahip olması, Göztepe yönetiminin bu transferde ısrarcı olmasını sağlıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Bahia kulübüyle yapılacak son görüşmelerin ardından transfer sürecini tamamlayarak başarılı kaleciyi yeni sezon kampı başlamadan kadroya dahil etmeyi amaçlıyor.