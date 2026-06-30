Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de toplu taşımanın bel kemiğini oluşturan ESHOT sürücüleri için oldukça titiz bir eleme ve denetim süreci işliyor.

Şehirde her gün yaklaşık 1 milyon insanın evine ya da işine ulaşmasını için yürütülen bu çalışmalar, yalnızca teknik değil, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel yeterlilikleri de ön planda tutuyor.

Ehliyet sahibi olmak yeterli değil

ESHOT çatısı altında görev alacak sürücüler için yalnızca ehliyet sahibi olmak yeterli değil. Gelişmiş ülkelerde uygulanan psikoteknik sistem, İzmir’de de aktif olarak kullanılıyor.

Bu sistem sürücünün odaklanma becerisi, hafıza kapasitesi, anlık tepki hızı ve el-göz koordinasyonu gibi becerileri bilimsel verilerle değerlendiriyor.

Bilgisayar destekli bu testler sayesinde, süreç tamamen kişisel yorumlardan uzak tutularak objektif bir zeminde gerçekleşiyor.

Sürücüler için uluslararası standart

Dünya genelinde Almanya’dan Kanada’ya kadar pek çok gelişmiş ülkede uygulanan bu yöntem, ESHOT’un standart uygulaması olmuş durumda.

Sistemin yalnızca işe alımla sınırlı kalmaması, aktif olarak görev yapan sürücülerin de belirli aralıklarla bu testlere yeniden girmesi, güvenli sürüş yeterliliğinin sürekli güncel tutulmasını sağlıyor

Güvenlik önlemleri yalnızca zihinsel becerilerle de sınırlı değil. ESHOT sürücüleri, direksiyon başına geçmeden hemen önce her gün zorunlu alkol kontrolünden geçiriliyor.

"Rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar da hat sürücülüğü yaptırmıyoruz"

İşlenen süreç hakkında bilgi veren ESHOT Genel Müdürlüğü psikoloğu Özgür Kamil, "Tüm eğitimleri ve direksiyon sınavını başarıyla tamamlamış olsalar bile psikoteknik değerlendirmede yeterli bulunmayan şoförler göreve başlatılmıyor.

Merkezimizde bulunan Sağlık Bakanlığı onaylı son teknoloji üç psikoteknik cihazıyla sürücülerin dikkat, refleks, algı, stres altında tepki hızı ve diğer zihinsel ile psikomotor becerilerini bilimsel ve objektif testlerle ölçüyoruz.

Görevdeki şoförlerin yıl içinde çok sayıda kazaya karışmaları, alkollü göreve geldiklerinin tespit edilmesi, yoğun vatandaş şikayeti almaları veya amirlerinin gerekli görmesi halinde yeniden psikoteknik değerlendirmeye alınıyor.

Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla bu süreçte personeli aktif hat sürücülüğünden çekiyor, durumuna göre geçici olarak ücretsiz izne ayırıyor ya da sürücülük görevi gerektirmeyen destek hizmetlerinde görevlendiriyoruz. Rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar da hat sürücülüğü yaptırmıyoruz." ifadelerini kullandı.