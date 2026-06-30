Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in önemli yapılarından biri olan Şato, geçtiğimiz günlerde çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

"Şehrin Panoları" organizasyonunda bir araya gelen sanatseverler, hem kentin geçmişine dokunan seramik eserleri konuştular hem de kendi tasarımlarını oluşturdu.

Türkiye’nin seramik sanatındaki değerli isimlerinden Mustafa Tunçalp’ın tecrübelerini paylaştığı bu etkinlik, katılımcılara oldukça keyifli anlar yaşattı.

İzmir'in mimari yapısını ele aldı

Etkinliğin ilk bölümünde, Mustafa Tunçalp ile projenin kurucuları Nurtaç Buluç ve Mustafa Ergül’ün katılımıyla yapılan söyleşi, İzmir'in mimari yapısını ele aldı.

Konuşmacılar, bu eserlerin yalnızca birer süsleme değil, şehrin tarihi mimarisini yansıtan önemli unsurlar olduğunun altını çizdiler.

İzmir'den ilham alarak çalıştılar

Söyleşinin sonrasında düzenlenen atölye çalışması ise günün en renkli anı oldu. Katılımcılar, İzmir’in sokaklarından, binalarından ve genel dokusundan ilham alarak kendi tasarımlarını kağıda ve çamura döktüler.

"Şehrin Panoları"





Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) katkısıyla yürütülen "Şehrin Panoları" proje, dijital arşiv oluşturmaktan sanat yürüyüşlerine, sözlü tarih anlatılarına kadar uzanan pek çok etkinlikle Türkiye’nin seramik ve mozaik mirasını korumaya çalışıyorlar.