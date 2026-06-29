Son Mühür / Emine Kulak - Mutlak Butlan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel İzmir’e geldi. Gün boyunca çok sayıda ziyaret gerçekleştiren Özgür Özel'in sonraki durağı alternatif il binası oldu. Konak Gündoğdu Meydanı’ndan, Pasaport İskele’ye kadar yüzlerce partiliyle birlikte yürüyen Özel, otobüs üzerinden partililere seslendi.

Ardından seçilmiş il başkanlığı binası olarak adlandırılan alternatif il binasına giriş yapan Özel, pencereden binlerce partiliyi selamladı. Parti binasından ayrılırken soruları da yanıtsız bırakmayan Özel, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili iddialara da noktayı koymuş oldu.

"Parti kurunca gelecek!"

Cemil Tugay ile bir sorunlarının olmadığını ve yeni partiyi kurduklarında geleceğini söylediğini ifade eden Özel, "Bir sorunumuz yok. Cemil Bey ile bir sorunumuz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz biz. O şimdi ayrıldı. O diyor ki parti kurunca gelecek. Bugün, Cemil Bey'in buraya gelmesini zaten beklemeyiz. O diyor ki siz partiye dönünde ya da yeni parti kurunca oraya geleceğim. Düşüncesine saygılıyım ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyorum." ifadelerini kullandı.