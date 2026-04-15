İzmir’in Kınık ilçesinde önemli bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, farklı dönemlere ait tarihi eserlerin ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alnırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi!

Çalışma, Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince 11 Nisan’da Kınık ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda ise çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan objenin tespit edildiği ifade edildi.

Farklı medeniyetlere ait çok sayıda eser!

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalar sonucunda ise; 190 adet sikke, 10 adet çeşitli tarihi obje, 3 adet demir haç ele geçirildi. 1 adet metal dedektöre de el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliye adli kontrolle serbest!

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, mahkeme tarafından karar çıktı. Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.