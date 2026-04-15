İzmir'de siyasetin gündemini Meslek Fabrikası oluşturmaya devam ediyor. Mülkiyet tartışmalarının ardından süregelen devir süreciyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Meslek Fabrikası nöbetine start verilmişti. Meslek Fabrikası nöbeti 10. gününde de sürmeye devam ederken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de Meslek Fabrikası önündeki yerini aldı.

"Meslek Fabrikası’nın önünde nöbet bizde!"

CHP Seferihisar İlçe Örgütü ile birlikte Meslek Fabrikası nöbetine katılım sağlayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bugün Atamızın İzmir’e emaneti Meslek Fabrikası’nın önünde nöbet bizde.

CHP Seferihisar İlçe Örgütümüz, Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Pehlivan ve değerli Meclis Üyelerimizle birlikte omuz omuzaydık.

Meslek Fabrikası’nı savunmak, İzmir’in geleceğini savunmaktır." ifadelerini kullandı.