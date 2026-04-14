Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka’da kültür-sanat dünyasının uzun süredir içten içe yanan ateşi, sonunda büyük bir isyana dönüştü. İlçede faaliyet gösteren amatör sanat dernekleri, koro şefleri ve tiyatro yönetmenleri, Karşıyaka Belediye Başkanlığı’nın kendilerine yönelik tutumunu "kültürel bir ambargo" olarak niteleyerek adeta bayrak açtı. Bir araya gelen onlarca sanat gönüllüsü, Belediye Kültür Müdürlüğü’nün amatör faaliyetlere bir "angarya" gözüyle baktığını ve Atatürkçü değerleri hiçe sayan bir yönetim anlayışının hakim olduğunu iddia ediyor.

"Çözeceğiz" dediler, zorbalık arttı

Sürecin geçmişi aslında 2025 yılının son aylarına dayanıyor. Edinilen bilgilere göre, dernek temsilcileri yaşadıkları sıkıntıları belediye başkan yardımcılarına ve CHP ilçe yönetimine defalarca rapor etti. Hatta Şubat 2026’da yapılan ve 60’tan fazla sanatçının katıldığı bir toplantıda, Belediye Başkan Vekili ve İlçe Başkanı’nın da duyduğu sorunlar tek tek konuşuldu. Fakat "Sorunları çözeceğiz" sözlerinin ardından Mart ayı itibarıyla durumun daha da içinden çıkılmaz bir hal aldığı belirtildi. Karşıyakalı sanatçılar, asıl problemin Kültür Müdürlüğü ve İştirakler Müdürlüğü’ndeki yönetim güçsüzlüğünden kaynaklandığını, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın ise süreçten bihaber bırakıldığını iddia etti.

Atatürk konferansına ücret talebi

İsyanın en büyük sebebi ise ideolojik kırılmalar oldu. Karşıyaka gibi Atatürkçü kimliğiyle bilinen bir ilçede, Atatürk’ü anma etkinliklerinin engellendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rodos-İstanköy Türkleri Kültür Derneği ile İSKEM’in ortaklaşa düzenlemek istediği Atatürk konferansı için belediyenin salon ücreti talep etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Daha da kötüsü, 21 Mayıs 2026’da yapılması planlanan "Atatürk ve Bağımsızlık" konulu etkinlik için aylar öncesinden dilekçe verilmesine rağmen, salonun aynı gün bir defile için Halk Eğitim öğrencilerine ücretsiz tahsis edildiği öne sürüldü. Sanatçılar, "Eleştirdiğimiz için cezalandırılıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirerek yaşananları kamuoyuna duyurdu.

Sözleşme metinleri muamması

Amatör sanatçıların en büyük şikayetlerinden biri de salon tahsis sözleşmeleri oldu. Hazırlanan metinlerin bir hukuk biriminden değil, art niyetli bir anlayıştan çıktığını savunan dernek başkanları, sözleşmedeki maddeleri "akıl dışı" olarak tanımladı. Sözleşmede yer alan belirsiz "taksi parası" ibarelerinden, her etkinlikte ambulans ve özel güvenlik bulundurma zorunluluğuna, hatta Kültür Müdürlüğü’ne ücretsiz teslim edilmesi gereken 21 adet protokol biletine kadar pek çok madde, dernekleri maddi olarak köşeye sıkıştırmış durumda. Saat 22:00’de ışıkların zorla kapatılacağı ve kurallara uymayanların 3 yıl süreyle salonlara sokulmayacağı tehdidi ise sanatçıların "zorbalık" olarak nitelediği noktalar arasında oldu.

Elitlere var, halka yok mu?

İddialar sadece bürokrasiyle sınırlı kalmadı; teknik imkanlarda da bir çifte standart söz konusu olduğu anlatıldı. İddiaya göre Karşıyaka Belediyesi, kendi belirlediği "özel" sanatçı gruplarına her türlü imkanı seferber ederken, amatör derneklere "teknik malzeme arızalı" diyerek depoların kapısını kapatıyor. Altı ayda bir yapılan salon zamlarıyla emeklilerin ve gençlerin tek hobisi olan sanatın elinden alındığını belirten koro şefleri, Karşıyaka’da kültürün "elitist" bir yapıya hapsedilmek istendiğini vurguladı.

Gözler belediye ve kültür müdürlüğünde

Karşıyaka’nın sevilen koro şefleri, dernek başkanları ve tiyatro yönetmenlerinden oluşan kalabalık bir heyet, bu hukuksuzluğa karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu. İsmail Erkan, Bahadır Efil, Oğuz Yalçın gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanat emekçileri, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıklarından taviz vermeyeceklerini ve halkçı belediyecilik anlayışına uymayan bu "ben yaptım oldu" tavrıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Gözler şimdi, iddiaların odağındaki Karşıyaka Belediye Başkanı’nın ve Kültür Müdürlüğü’nün yapacağı açıklamaya çevrildi.

