Van’da nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, hava ulaşımında da aksaklıklar meydana geldi.

Uçak iniş yapamadı

Sabahın erken saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle uçakların güvenli iniş yapabilmesi için Van Ferit Melen Havalimanı pistinde kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi. İzmir’den Van’a sefer yapan yolcu uçağı ise yoğun kar yağışı ve sisin düşürdüğü görüş mesafesi nedeniyle iniş yapamadı. Uçağın, güvenlik gerekçesiyle başka bir havalimanına yönlendirildiği bildirildi.

Nisan ayında kardan yollar kapandı

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yağışla birlikte Bahçesaray’da 14, Başkale’de 9, Çatak’ta 21, Erciş’te 9, Gevaş’ta 4, Gürpınar’da 28, Muradiye’de 7 ve Tuşba’da 1 olmak üzere toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının bölgede aralıklarla devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.