İzmir Karşıyaka’da emniyet şeridinde arızalanan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki program mühendisi Mustafa Arslan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsünün işlemleri devam ediyor.
Kaza, dün çevre yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak çalışan Mustafa Arslan idaresindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet, yol üzerinde arızalandığı için duran 25 AEM 932 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç mühendis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı
Emniyet ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, arızalanan otomobilin yol üzerinde hatalı şekilde park edilmesinin kazaya davetiye çıkardığı değerlendirildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. S.E.’nin emniyetteki sorgusu ve adli işlemleri devam ediyor.
Ocak ayında askere gidecekti
Hayatını kaybeden Mustafa Arslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Arslan’ın yarın öğle namazını müteakip Balıkesir’in Koyuneri Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan genç mühendisin bir süre önce bedelli askerlik ücretini yatırdığı ve ocak ayında birliğine teslim olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.