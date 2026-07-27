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Öte yandan genç mühendisin bir süre önce bedelli askerlik ücretini yatırdığı ve ocak ayında birliğine teslim olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Mustafa Arslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Arslan’ın yarın öğle namazını müteakip Balıkesir’in Koyuneri Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. S.E.’nin emniyetteki sorgusu ve adli işlemleri devam ediyor.

Emniyet ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, arızalanan otomobilin yol üzerinde hatalı şekilde park edilmesinin kazaya davetiye çıkardığı değerlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç mühendis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün çevre yolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmir Serbest Bölge'de program mühendisi olarak çalışan Mustafa Arslan idaresindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet, yol üzerinde arızalandığı için duran 25 AEM 932 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İzmir Karşıyaka’da emniyet şeridinde arızalanan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki program mühendisi Mustafa Arslan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sürücüsünün işlemleri devam ediyor.

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