Son Mühür- Mavi Vatan’daki donanma unsurlarının bakım merkezlerinden İzmir Tersanesi, kapasite artırımıyla birlikte tekrar gemi üretimine geçiyor. Tesis, 2028’de Açık Deniz Karakol Gemisi inşasına başlayarak 2030’da ilk teslimatı yapmayı planlıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ege ve Akdeniz’deki en önemli bakım ve yenileme merkezi İzmir Tersanesi, kapsamlı bir altyapı hamlesi başlattı.

ASFAT yükleniciliğinde yürütülen yatırımlar bitildiğinde tersane, çeyrek asra yakın bir aranın ardından yeniden savaş gemisi üretecek bir tesise dönüşecek.

Tersanedeki mevcut kapasite ve gelecek planları hakkında detayları paylaşan İzmir Tersanesi Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla üretim sürecine geçileceğini dile getirdi.

2030’da göreve başlayacak

ASFAT tarafından inşa edilen yeni kızak ve ilave atölye yatırımlarının 2028 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Bu altyapının tamamlanmasının ardından tersanede Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) üretimine başlanacak.

Yatırımlar ve üretim takvimi hakkında konuşan Tuğamiral Korkut Şen, hedeflenen sürece ilişkin, “ASFAT yükleniciliğinde kızak yerimiz ve ilave atölyelerimiz için çalışmalar devam ediyor.

2028 yılında bu yatırımlar tamamlandıktan sonra Açık Deniz Karakol Gemisi'nin inşasına başlayacağız. Hedefimiz, 2030 yılında ilk gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim etmek.” ifadelerini kullandı.

Tersanenin ayrıca Türkiye'nin bir diğer kritik savunma hamlesi olan Milli Hücum Bot Projesi'ne de üretim sürecine destek sağlaması bekleniyor.

"84 parça geminin tüm onarım işlemleri bu tersanede yapılmaktadır"

İzmir Tersanesi, yeni inşa yatırımlarının dışında mevcut bakım ve onarım kapasitesiyle de Türk donanmasının bakım-onarım yükünü üstleniyor.

Envanterde yer alan 84 geminin tüm teknik ve modernizasyon süreçleri bu tesiste yürütülüyor. Bölgedeki imkanlara dikkat çeken Tuğamiral Şen, tesisin teknik kapasitesini,

“Sorumluluğumuzda bulunan 84 parça geminin tüm onarım işlemleri bu tersanede yapılmaktadır. 10 bin tonluk havuzumuz Ege ve Orta Akdeniz'deki en büyük yüzer havuzdur.

Anadolu ve TCG Derya hariç Deniz Kuvvetleri envanterindeki diğer bütün unsurları burada havuzlama kapasitemiz vardır.” diyerek anlattı.

Bölgenin en büyük yüzer havuzuna sahip

Çatısı altında üç büyük iskele barındıran İzmir Tersanesi Komutanlığı; 2 bin 500, 4 bin 500 ve 10 bin ton kaldırma kapasiteli üç ayrı yüzer havuza ev sahipliği yapıyor.

Tesis bünyesindeki 10 bin tonluk yüzer havuz, aynı zamanda Ege ve Orta Akdeniz bölgesindeki en büyük havuz olma niteliğini taşıyor.

Yeni atölyelerin de eklenmesiyle birlikte İzmir Tersanesi, önümüzdeki yıllarda Ege bölgesinin en stratejik savunma sanayii merkezlerinden biri haline gelecek.