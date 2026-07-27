Son Mühür/Hüseyin Demir Türk basketbolunun lokomotiflerinden, yetiştirdiği oyuncularla nam salan Karşıyaka Spor Kulübü, altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Çiğli Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde çalışmalarına devam eden Karşıyaka Basketbol Altyapı, "basketbolcu fabrikası" gibi yeni jenerasyonlardan oyuncu yetiştiriyor. Kaf-Kaf’ın kendi altyapısından yetiştirdiği, 2008 doğumlu Bora Tahmaz ile Yalın Yıldız, milli takım formasını giyiyor. İki genç oyuncu Karşıyaka’nın ve İzmir’in gururu oldu. Karşıyaka’nın gururu olan genç basketbolcular, FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda forma giydi.

“Kaf-Kaf’ın milli gururları parkede”

Millilerimiz ilk maçta Danimarka’yı 88-62 mağlup etti. İkinci maçta ay-yıldızlılarımız güçlü rakibi Sırbistan’ı 57-53 yendi. Millilerimiz gruptaki son maçında bugün saat 16:30’da Slovakya ile yapacak. İzmir’in gururu olan Bora Tahmaz ve Yalın Yıldız’ın saha içindeki performansı merak ediliyor. Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımızı, ailelerini ve tüm antrenörlerimizi yürekten kutluyor; milli formayla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Karşıyaka Basketbol Altyapısı olarak, Türk basketboluna değer katacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Karşıyaka ruhu, geleceği yetiştiriyor” ifadelerine yer verdi.