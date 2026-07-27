Son Mühür / Osman Günden - CHP içerisinde son dönemde yaşanan istifalar, görevden almalar ve Özgür Özel cephesinin kurduğu Yeni Parti'nin ardından il ve ilçe örgütlerindeki hareketlilik sürerken, Çeşme’den tartışma yaratacak görüntüler geldi. CHP Çeşme İlçe Başkanlığı binasındaki eşyaların tahliyesi sırasında belediyeye ait araçların ve personelin görev yaptığı belirtildi. AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla durumu eleştirerek Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye sorular yöneltti.

"Dün 'Piro' diyerek gözyaşı döktüklerin, bugün 'hain' diyerek...''

CHP içindeki koltuk kavgalarına ve yaşanan ayrışmalara dikkat çeken AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen, açıklamasında "Dün 'Piro' diyerek gözyaşı döktüklerin, bugün 'hain' diyerek kendi ikbal ve koltuk kavgalarına tutuşanlar; il ve ilçe örgütünü izlemekte, siyaseti hizmet için değil de kendi ikballeri için yapanların geldikleri hâli görmekteyiz. Ama hadi, bunlar CHP’nin kendi iç meselesidir diyelim." ifadelerini kullandı.

"Araçların yeri Çeşme’nin sokaklarıdır..."

Kamu kaynaklarının parti işleri için kullanılmasını sert bir dille eleştiren Özen, Belediye Başkanı Lal Denizli’den açıklama beklediklerini belirterek "Biz Sayın Lal Denizli’ye şunu sormak istiyoruz: CHP Çeşme İlçe Başkanlığı’nın içi boşaltılırken, işinin başında olması gereken belediye personeli ve belediyeye ait araçlar neden görev aldı? Belediyenin personeli de araçları da sizin CHP’nin ya da Yeni Parti’nizin nakliyecisi değildir. Çeşmelilerin vergileriyle hizmet için alınan araçların ve maaşlarını bile ödeyemediğiniz kıymetli belediye personelimizin yeri sizin ya da CHP parti binaları değil, Çeşme’nin sokakları ve kendi görev yerleridir. Kamuoyu bu görüntülerle ilgili açık ve net bir açıklama beklemektedir." sözlerini noktaladı.