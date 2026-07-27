SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Barosu Yönetim Kurulu, kısa bir süre kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren eski baro başkanı Özkan Yücel için 21 Temmuz 2026 tarihinde önemli bir karar aldı. Baro yönetimi aldığı kararla merkez hizmet binasının adını değiştirerek 'İzmir Barosu Avukat Özkan Yücel Hizmet Binası' olarak belirledi. Kararın ardından baro camiasından ve geçmiş dönem hizmet veren isimlerin ailelerinden kararın alınış yöntemine ilişkin eleştiriler yükseldi.

İzmir Barosu’ndan İsimlendirme Açıklaması

İzmir Barosu tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu kararın Avukat Özkan Yücel’in baroya ve avukatlık mesleğine sunduğu katkılara duyulan saygının bir ifadesi olduğu belirtildi. Baro yönetiminde yapılan duyuruda, Avukat Özkan Yücel'in İzmir Barosu'na ve avukatlık mesleğine sunduğu katkılar dolayısıyla, merkez binasının adı 'İzmir Barosu Avukat Özkan Yücel Hizmet Binası' olarak değiştirilmiştir. Söz konusu karar, Özkan Yücel'in baroya ve hukuk camiasına yaptığı katkılara duyulan saygının bir ifadesidir' denildi.

Nevzat Erdemir'in Kızı Yaprak Duygu Gürcan’dan Açık Çağrı

Kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından, İzmir Barosu eski başkanlarından ve Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu kurucu başkanı merhum Avukat Nevzat Erdemir’in kızı Yaprak Duygu Gürcan sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Gürcan, Özkan Yücel’in emeklerine saygı duyduğunu ancak kurumsal kararların daha geniş bir uzlaşıyla alınması gerektiğini belirterek, 'Hiç kimsenin İzmir Barosu’na yaptığı hizmeti küçümsemem. Sayın Özkan Yücel’in emeklerine de saygı duyuyor rahmetle anıyorum. Ancak İzmir Barosu’nun bugünlere gelmesinde yıllarca emek veren, kuruma iz bırakan çok sayıda baro başkanı ve hukuk insanı varken, merkez hizmet binasına bu kadar kısa sürede tek bir ismin verilmesi tartışılmayı hak eden bir karardır. Bu bina, geçmişten bugüne özveriyle çalışan tüm başkanların ve İzmir Barosu değerli Avukatlarının ortak emeğinin ürünüdür' diyerek görüşünü dile getirdi.

Babam Bu Bina İçin Büyük Emek Vermişti

Gürcan paylaşımının devamında, 'Babam Cumhuriyetçi Avukatlar kurucu Başkanı Rahmetli Avukat Nevzat Erdemir, baro başkanı olduğu dönemde de bu bina için büyük emek verilmiş, kendisi bu bina alınırken adeta kendine mülk almış gibi sevinmiş baroya kazandırılmış ortak bir değer olarak görüp büyük heyecan duymuştur. Binanın alınmasıyla bu heyecan ve gururu bize de yaşatmıştır. Eminim aynı duyguyu taşıyan başka başkanlar da olmuştur. Kurumsal hafızayı yaşatmanın yolu, tüm emek verenlere eşit mesafede durmaktan geçer. Böyle önemli kararların daha geniş bir uzlaşıyla alınmasının, hem kuruma hem de geçmişte hizmet etmiş tüm başkanlara duyulan saygının bir gereği olduğuna inanıyor bu yanlışlığın düzeltileceğine inanıyor ve değerli hukukçulara kamuoyuna iletmek istiyorum' satırlarına yer verdi.