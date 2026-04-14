İzmir Karşıyaka’da dün akşam saatlerinde 18 yaşındaki Mehmet Akif Karaoğlu’nun hayatını kaybettiği trafik kazasına dair güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Aksoy Mahallesi, Girne Bulvarı üzerinde meydana gelen kazanın görüntülerinde, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin ve sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kavşaktaki çarpışma kamerada

Olay, dün akşam (13 Nisan 2026) saat 20.25 sıralarında Yunuslar Kavşağı'nda yaşandı. Mehmet Akif Karaoğlu idaresindeki motosiklet, kavşak içerisinde 22 yaşındaki A.K.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın şiddetiyle motosikletin kontrolden çıktığı ve genç sürücünün asfalt zemine savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaoğlu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri kaza sonrası Girne Bulvarı üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsü A.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma görüntüler üzerinden yürüyor

Asayiş ekipleri, kazanın oluş şeklini tam olarak belirlemek için ortaya çıkan bu kamera kayıtlarını dosyaya ekledi. Görüntülerde araçların kavşağa giriş hızları ve manevraları detaylı olarak inceleniyor. Trafik şube ekiplerinin hazırlayacağı raporun ardından, gözaltındaki sürücü A.K.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

