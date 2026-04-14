İzmir’in Aliağa ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Samurlu Köyü, köklü geçmişi ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. 1857 yılında göçebe Yörüklerin yerleşik hayata geçmesiyle kurulan köy, bugün hâlâ bu geçmişin izlerini taşıyor. Köyün isminin ise bölgede yaşadığı rivayet edilen Samur Dede’den geldiği biliniyor.

Köy mezarlığının hemen önünde yer alan Samur Dede’nin mezarı, ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Mezar taşının 1976 yılında yenilendiği ifade edilirken, düzenli olarak bakımının yapılması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

Köyün konumu ve doğal yapısı

Samurlu Köyü, İzmir merkeze yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zaman içinde orman varlığının azalmasıyla birlikte bölgede maki bitki örtüsünün yaygınlaştığı görülüyor. Öte yandan Samurlu ile Güzelhisar arasında kızılçam ormanı oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Bu doğal yapı, köyün hem tarımsal faaliyetlerini hem de yaşam biçimini doğrudan etkiliyor.

Zeytincilik köyün ana geçim kaynağı

Köy ekonomisinin temelini zeytincilik oluşturuyor. Samurlu’da özellikle Edremit ve Trilye türü zeytinlerin yaygın olduğu bilinirken, az miktarda Kalamata zeytini de yetiştiriliyor.

Zeytin ağaçlarının gövde yapıları, bölgede bu faaliyetin uzun yıllardır devam ettiğini açıkça gösteriyor. Köy halkının büyük bir kısmı geçimini bu üretimden sağlıyor.

Cumhuriyet döneminden kalan önemli yapı

Samurlu Köyü’nde dikkat çeken yapılardan biri de Vali Kazım Paşa İlk Mektebi olarak bilinen okul binası. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İzmir Valisi Kazım Dirik döneminde köylülerin katkısıyla inşa edilen yapı 1933 yılında tamamlandı.

1970 yılına kadar eğitim hizmeti veren okul, zamanla kullanılamaz hale geldi. Ancak daha sonra Aliağa Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek yeniden ziyarete açıldı. Bu yapı, köyün eğitim geçmişine ışık tutan önemli bir simge olarak değerlendiriliyor.

Antik dönem izleri gün yüzüne çıkıyor

Köy sınırları içinde yer alan Samurlu Nekropolü, bölgenin tarihinin çok daha eskilere dayandığını ortaya koyuyor. Kyme Antik Kenti’ne yakın konumda bulunan bu alanda 2012 yılında yapılan kazılarda çok sayıda mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kazılarda taş bloklarla oluşturulmuş mezar yapıları ve bronz hydria gibi önemli buluntulara rastlandı. Ayrıca bölgede bulunan mimari parçalar ve devşirme taşlar, Samurlu’nun tarihsel geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor.