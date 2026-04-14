Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyakalıları önümüzdeki günlerde geçmişin o unutulmaz tınılarıyla dolu, heyecan verici bir hafta bekliyor. Karşıyaka Belediyesi, kentin sosyal yaşamına yepyeni bir soluk getirecek olan Oldies Müzik Festivali için tüm hazırlıklarını tamamladı. 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu dev organizasyonla, Bostanlı’nın en işlek noktalarından biri olan Zühtü Işıl Meydanı, adeta 60’lı, 70’li ve 80’li yılların o kendine has atmosferine bürünecek. Beş gün sürecek etkinlik maratonu, yediden yetmişe her yaştan İzmirlinin ortak anılarında buluşmasını sağlayacak.

Başlangıçta sergi olacak

Festivalin perdesi, Karşıyaka’nın sanat dolu geçmişine bir saygı duruşu niteliğindeki özel bir sergiyle açılıyor. "Yolu Karşıyaka’dan Geçmiş Müzisyenlerimiz" isimli fotoğraf sergisi, kentin yetiştirdiği değerleri gün yüzüne çıkarırken; meydanda kurulacak stantlar ise ziyaretçileri nostaljik bir alışveriş turuna çıkaracak. Etkinlik takvimi boyunca sadece konserler değil; usta isimlerle yapılacak müzik söyleşileri, plak dinletileri ve eğlenceli ödül törenleri de katılımcılara eşlik edecek. DJ’lerin pikap başına geçeceği bu beş günlük süreçte, her köşe başında farklı bir dönemin ritmi duyulacak.

Konserler ücretsiz olacak

Müzikseverlerin merakla beklediği sahne programı ise oldukça kabarık. Türk müziğinin sevilen ekiplerinden Tual, sahne enerjileriyle tanınan Ritart, Grup Marea ve Grup Vento, festival kapsamında en sevilen şarkılarını Karşıyaka gökyüzüne karşı seslendirecek. Karşıyaka Belediye Bandosu ve Belediye Orkestrası da kentin her noktasına müziği yaymak için sahnede yerini alacak. İşin en güzel yanı ise, Zühtü Işıl Meydanı’ndaki tüm bu sahne performanslarının ve etkinliklerin vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak sunulacak olması. Festivalin anlık duyuruları ve tüm akış programı ise belediyenin @karsiyakakultur isimli Instagram hesabı üzerinden takipçilerle paylaşılacak.

Başkan Ünsal'dan vatandaşa çağrı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kentin kültürel kimliğini güçlendirmek adına bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini dile getirdi. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Ünsal, "Karşıyaka’nın her sokağında sanat konuşulsun, her köşesinde müzik duyulsun istiyoruz. Oldies Müzik Festivali ile amacımız; büyüklerimize o eski günlerin samimiyetini hatırlatmak, gençlerimize ise geçmişin o eşsiz tınılarını tanıtmak. 60’lardan 90’lara uzanan bu büyük kucaklaşmada yer almak isteyen tüm hemşehrilerimizi Zühtü Işıl Meydanı’na bekliyoruz" sözleriyle tüm kenti davet etti.