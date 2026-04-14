Son Mühür / Yağmur Daştan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasındaki karşılıklı 'istifa' söylemleri bu haftanın önemli İzmir siyaseti gelişmesiydi. Buca Meclisi'nde yaşanan tartışmada Cemil Tugay'ın 'belediyelere devletten gelecek krediler engelleniyor' sözlerine sert çıkan Hakan Yıldız meclis toplantısında şunları söylemişti:

''Ortaya attığınız iddiaları ispatlayın! Sayın Cemil Tugay, eğer söylediğiniz gibi kredi süreçlerinde engellendiğinizi belgeleyebilirseniz, bırakın Grup Başkan Vekilliğini, meclis üyeliğinden istifa edeceğim.

Ama ispatlayamazsanız… Siz de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edecek misiniz!

O kredi süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü, kimlerle nasıl görüşme yapıldığını bizzat bilen, bir çoğunda da bulunan; Genel Sekreterimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'ın, İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'nın ve milletvekillerimizin nasıl aksiyon aldığını bilen biri olarak sizi samimi olmaya davet ediyorum.''

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gündem Masası'nda ele alınan konuyla ilgili sert ifadeler kullanan usta kalem Hasan Çölmekçi, Tugay'ı sert bir dille eleştirdi. Ardından eleştirilerine devam eden Çölmekçi, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın kendisine söylediği sözleri de aktararak gündem yaratacak ifadeler kullandı:

''Baktığınız zaman bu olaya Hakan yıldız gövdesini ortaya koymuş. Siyasi hayatını ortaya koymuş. Yılların siyasetçisi Hakan yıldız ve Hakan yıldız rest çekmiş belediye başkanı Cemil Tugay‘a. Demiş ki ''öyle bir şey varsa ispatlarsanız ben bırakın grup başkan vekilini meclis üyeliğinden istifa ederim'' demiş. Bütün siyasi hayatını noktalayacak bir laf etmiş. Ama bunun karşılığında bu iddiaları ortaya atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne demiş? Hiçbir şey. Sayın Cemil Tugay Siz de istifa ederim der misiniz? Eğer bu yalan çıkarsa... Sen de belediye başkanlığından istifa et... Madem çok eminsen evet ben de kendi makamımı ortaya koyuyorum diyebiliyo mu Cemil Tugay? diyemiyor.... Madem dedin ki birilere araya girmiş kredilerimizi durdurmuş diyorsun, ispatla... Öyle bir şey olmadığı için de kendi makamını ortaya koyamıyor işte.''

''Emin değil kendinden...''

''Evet istifa ederim ben de diyemiyor çünkü, emin değil çünkü kendisinden. Ona bilgi verenler çevresini sürekli değiştirdiği için olayı bilmiyorlar. Bilmedikleri için de Cemil Tugay’ın yanılıyor. Cemil Tugay da çıkıyor sürekli yalan yanlış bilgilerle kendini savunmaya çalışıyor. Mesela meslek fabrikasında olduğu gibi.... Kredilerde olduğu gibi... Bunlar sadece hizmetsizlik üretiyorlar. Hani bir komedyen var çıktı da ''CHP çok bozdu bozmaz derken iyice bozdu şimdi düzelirken bozdu da bozdu bozdu da bozdu...'' diyor ya... Yani Cemil tugay da kendini çok bozdu bozdu hani düzelir diye bak beklerken... İzmir için çalışıyor derken, yine bozuldu sürekli bozuluyor... Sonra bu duruma geldi işte.''

''Gazetecilerle çatışıyor, İl Başkanlarıyla çatışıyor, AK Partililerle çatışıyor...''

Şu an Cemil Tugay kendisini eleştiren gazetecileri bile eleştirmeye başladı. İnsan çaresiz kaldığında çatışmaya başlar. Başkan da şekle geldi yani sürekli çatışma içinde. Kendi partisinden CHP’nin içindekilerle bile çatışıyor, milletvekillerile çatışıyor, il başkanlarıyla çatışıyor, Ak Partililerle de çatışıyor... Belediye başkanlarıyla da kavgaları ortada. Kamu önünde gerçekleşiyor bunlar ve sürekli olarak aynı şey... Bürokratlarla da geçinemiyor... Bence bu koltuk Cemil Tugay'a büyük geldi.''

Hüseyin Mutlu Akpınar'ın flaş sözlerini paylaştı

''CHP’de böyle şeyler görüyoruz işte. Eskiyle kavgalar sürüyor. Eski belediye başkanıyla sürtüşmeler… Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar bana şunu dedi bir gün. ‘’Beni de Cemil Tugay içeri attırmaya çalıştı ama başaramadı. Çok uğraştı… Tunç Soyer’i attırdı mesela. Yerine geldikten sonra Tunç Soyer’i içeri attırdı. Beni dava etti ama elimdeki belgeler sağlam olduğu için yapamadı. Hepsinden beraat ettim. Bu konuda eline bir şey geçemedi ama gitti Büyükşehir’de Tunç Soyer’e bunu yaptı’’' dedi.

Yine bana geçen gün oradaki bir CHP’li söyledi. Meslek Fabrikası’nda orada eylem yapılırken arka kapıdan belediyenin eşyalarını çıkartıyorlarmış. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Gidiyolar orada eylem yapıyolar arka kapıdan da Meslek Fabrikası’nı teslim ediyorlar.''