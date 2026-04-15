Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için pazartesi günü başlatılan eylem üçüncü gününde devam ediyor.

Öğrenildiğine göre teklif, sözleşmede bulunan yasal sınırın da altına çekilerek 5 bin TL'ye düşürüldü. Belediye memurları ise çalışan işçilere kıyasla daha düşük maaş alacaklarını dile getirdi.

Çiğli'den Bayraklı'ya destek

Öte yandan eyleme Tüm Bel Sen Çiğli Belediyesi iş yeri temsilcileri de destek verdi. Çiğli memurlarına teşekkür eden Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Çiğli belediyesi yasal sınır mücadelesini verip TİS'lerini imzaladı. Sözleşmeleri devam ediyor. Buraya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Belediye Başkanı TİS'i geri çekmeye çalışıyor"

Eylemde konuşan Filiz, "Bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Yasal zorunluluğu kabul etmiyoruz. Sözleşmenin altını kabul etmiyoruz. Belediye başkanı toplu sözleşmeyi geriye çekmeye çalışıyor. Kabul etmediğimizi ifade etmeye devam edeceğiz. Bizim toplu sözleşmemiz bugün imzalanmış değil. 33 yıldır imzalıyoruz. Biz 90'lı yollarda sendikal mücadelemizi sürdürürken birçok yasa yoktu. O mücadelede birçok arkadaşımız mücadele verirken hayatını kaybetti. Bizim toplu sözleşmelerimizin altında alın teri vardır. 92 yıllarda CHP toplu sözleşmelerin önünü açan bir partidir. Şimdi ise CHP’li bir belediye AK Parti’nin sınırlanmasına destek veriyor. İrfan Önal’a çağrımızı yeniliyoruz. Bayraklı belediyesi çalışanlarının kazanılmış hakları ile oynamayın. Bütün çalışanlarımız maaşlarını almalıdır. Bizim maaştan başka gelirimiz yok" dedi.