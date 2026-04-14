Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir esnafının geçtiğimiz aylarda başlayan ve tamamlanan oda seçimlerinin ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin Mayıs ayında olağan genel kurulunu yaparak, yeni döneme başlayacağı açıklandı.

Esnaf 3 Mayıs’ta sandık başında

Bünyesinde 128 odaya ve 235 bin üye esnafa ev sahipliği yapan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 3 Mayıs Pazar günü Balçova’da bulunan İzmir Thermal & Convention Otel’de yapılacak genel kuruluna esnaftan yoğun katılımın olacağı beklenirken, çoğunluğun tutturulamadığı durumda ise ikinci seçim tarihinin bu kez 10 Mayıs’ta Esnaf Park Otel’de yapılacağı vurgulandı.

Ata açık ara favori

Esnaf kulislerinden edinilen bilgilere göre 3 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde mevcut başkan ve esnafın büyük bölümünün desteğini alan Yalçın Ata’nın tek aday olarak genel kurula gideceği öğrenilirken, özellikle oda seçimlerinde Ata’nın kazandığı seçimlerinin ardından muhalif isimlerin genel kurulda aday çıkarma fikrinden vazgeçtikleri iddia edildi.

Necdet Heppekcan: Önemli olan esnafa faydalı olmak

Öte yandan, genel kurul öncesinde Son Mühür’e değerlendirmelerde bulunan ve seçimlerde önemli olanın esnafa faydalı olmak olduğunun altını çizen Yalçın Ata’ya yakınlığıyla bilinen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Necdet Heppekcan şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerimiz 1 Ocak’ta başladı, 31 Ocak’ta sona erdi. 3 Mayıs’ta nasipse genel kurlumuz olacak. Birlik beraberlik içinde bir seçime gideceğiz, karşımızda herhangi bir aday yok. Burada önemli olan birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve esnafa faydalı olmaktır. Esnafın adayı Yalçın Ata’dır, kuvvetle muhtemel genel kurula tek listeyle gidilecek.”