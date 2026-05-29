SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Güzelbahçe Belediyesi’nde 2009 yılından bu yana organize şekilde yürütüldüğü iddia edilen kaçak imar ve rüşvet iddialarına yönelik yapılan operasyonda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 26 Mayıs sabahı jandarmanın düzenlediği şafak baskınlarında adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları tespit edilen Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi olan eşi Şamil Göçtü’nün Cumatesi günü yurda dönerek polise teslim olacakları öğrenildi. Firari çiftin operasyonun düzenlendiği gün dönmek istedikleri ancak uçak bileti bulamadıkları için geciktikleri ifade edildi. Cumartesi günü için uçuş biletlerini ayırtan çiftin, Türkiye’ye giriş yapar yapmaz havalimanında yetkililere teslim olarak ifade vereceklerini yakınlarına bildirdi.

Ne Olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, jandarmanın aylarca süren fiziki ve teknik takibinin ardından başlatılan soruşturmada, aralarında mevcut ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Dosyadaki delillerin netliği ve jandarmanın titiz çalışması sayesinde, İzmir adliye tarihinin en hızlı süreçlerinden biri yaşanmış, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar operasyonun yapıldığı günün akşamı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

17 Yıllık İddialar

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin organize hareket ederek kaçak yapılara göz yumdukları, yıkım kararlarını engelledikleri ve bu işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Banka dekontları ve uzman bilirkişi raporlarıyla desteklenen dosyada, rüşvet paralarının Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile encümen üyesinin eşine ait aile şirketleri üzerinden aktarıldığı ileri sürülüyor. Ayrıca, Mustafa Günay’ın oğlu tarafından işletilen ve eski başkan Özdem Mustafa İnce döneminden itibaren gizli imar toplantılarının adresi olduğu iddia edilen Yalı Balık Restaurant’taki toplantılar dosyanın en önemli delilleri arasında yer alıyor.