Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan en son verilere göre, bayramın son günü, 30 Mayıs 2026 Cumartesi kentin 6 farklı ilçesinde ani su kesintileri patlak verdi. Resmi arıza tablosuna göre, ana boru patlakları ve elektrik kesintileri yüzünden binlerce hane susuz kaldı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kesintiler, hafta sonu planı yapan İzmirlileri hazırlıksız yakaladı.

İnönü Caddesi'ndeki patlak iki ilçeyi vurdu

Merkez ilçelerde yaşanan en büyük sorun İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddenin 576 numara karşısında yaşanan büyük ana boru arızası, hem Karabağlar hem de Konak ilçelerindeki bazı mahalleleri doğrudan etkiledi.

Arıza nedeniyle Karabağlar'da Muammer Akar ve Üçkuyular mahallelerinde saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti yaşanıyor. Aynı boru hattından beslenen Konak ilçesindeki Fevzi Paşa, Göztepe, Güzelyalı ve Mehmet Ali Akman mahallelerinde de sular saat 09:13 ile 11:13 arasında kesildi. Merkezdeki yoğun nüfuslu bu bölgelerde vatandaşlar güne susuz başlamak zorunda kaldı.

Foça ve Torbalı'da 3 saatlik kesinti

Kesintiden en uzun süre etkilenecek bölgelerin başında Foça ve Torbalı geliyor. Foça'da Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle, saat 09:26'da başlayan kesintinin tam 3 saat sürerek 12:00'ye kadar devam edeceği açıklandı.

Torbalı'da ise durum biraz daha farklı gelişti. Kazım Karabekir ve Pancar mahallelerinde yaşanan kesintinin sorumlusu İZSU değil, Gediz Elektrik EDAŞ'ın elektrik şebekesinde yaşanan enerji kesintisi oldu. Elektrik kesintisi nedeniyle su pompaları devre dışı kalınca, saat 09:52 ile 12:52 arasında bölgede hem su kesintisi hem de ciddi basınç düşüklüğü baş gösterdi.

Urla ve Ödemiş de listede

Merkeze uzak ilçelerden Urla ve Ödemiş de bayramın son günüe arıza haberleriyle uyandı. Urla’nın Kadıovacık Mahallesi’nde baş gösteren ana boru arızasının tamiratı için ekipler saat 10:20 ile 12:20 arasında şebeke suyunu kesmek zorunda kaldı.

Benzer bir senaryo da Ödemiş'te yazıldı. Kayaköy Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası yüzünden mahalle genelinde saat 09:49 ile 11:49 arasında yaklaşık 2 saat boyunca vanalar kapatıldı. İZSU yetkilileri, arızaların giderilmesinin hemen ardından şebekelere yeniden su verilmeye başlanacağını duyurdu.