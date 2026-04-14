Son Mühür- İZSU işçisi Sabri Kılınç'ı hayattan koparan olaylar zinciri CHP ve AK Parti'yi karşı karşıya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kılınç'ı aramak için çağırılan vinci ailenin değil kendilerinin çağırıldığını savunup, ''Vinç, babasının eşliğinde İZSU'daki görevli arkadaşlarımızca çağırıldı'' açıklaması tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde hayatını kaybeden Sabri Kılınç’ın vefatı sonrası kameraların karşısına geçip göz göre göre yalan söylüyor!'' diyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı,

''Ortada istismar değil, belgeli bir yalan var!'' mesajıyla, söz konusu vinçle ilgili faturaları yayınladı.



Aile kendi cebinden ödedi...



Cemil Tugay'a seslenen Çankırı,

''Sayın Tugay; "Vinci aile çağırmadı, parasını ödemedi" dediğiniz o olayın aslı şudur:

- Evladını ihmalleriniz sonucu kaybeden o acılı aile, belediyenin gelmeyen yardımını beklemek yerine vinci kendi buldu.

- O vincin bedelini İzmir Büyükşehir Belediyesi değil, aile kendi cebinden ödedi.

- Elimizde kapı gibi fatura ve ödeme makbuzu var!



Sayın Tugay; Cenazeye gitmediniz, taziye dilemediniz, ailenin acısına ortak olmadınız... Üstüne bir de çıkıp kamuoyu önünde "aileyi üzmeyelim" edebiyatı yaparak yalan söylemeyi bırakın.

Milletimizin aklıyla, acılı bir ailenin haysiyetiyle alay etmeyi kesin! Bu rezaletin tek bir çıkış yolu, bu vebalin tek bir bedeli var: O koltuğu daha fazla kirletmeyin ve derhal istifa edin!'' çağrısında bulundu.