Balçova'da bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek için farklı birimlerde görevlendirilmek amacıyla öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı yapılacağını açıkladı. 02 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde başvuruların bugün itibarıyla başladığı öğrenildi.

Üniversite, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadroları için başvuru alımı gerçekleştirecek.

Tıp Fakültesi'ne yapılacak!

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde Tıp Fakültesi bünyesinde Tıbbi Mikrobiyoloji alanında görevlendirilmek için 1 araştırma görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Adaylardan Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora eğitimi yapıyor olmaları talep edilirken, başvurularda ALES'ten en az 70, Yabancı Dil Sınavı'ndan ise en az 80 puan şartı aranan kriterler arasında yer alıyor.

Araştırma görevlisi kadrosu için başvurular 16 Temmuz 2026 tarihinde son bulacak.

Sekiz öğretim üyesi!

Üniversite ayrıca çeşitli fakülte ve yüksekokullarda görevlendirilmek için toplam 8 öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

İlan çerçevesinde personel alınacak bölümler şöyle açıklandı:

- Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü – Profesör (1)

- Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü – Doçent (1)

- Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği – Doçent (1)

- Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık – Doçent (1)

- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi – Doçent (1)

- Tıp Fakültesi Anatomi – Profesör veya Profesör Doktor / Doçent Doktor / Doktor Öğretim Üyesi (1)

- Tıp Fakültesi Patoloji – Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi (1)

- Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon – Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi (1)

- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Profesör, Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi (1)

- Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji – Doçent (1)

Kadrolar için adaylardan ilgili alanlarda akademik çalışma, bilimsel yayın, doktora ve uzmanlık gibi ilanda ifade edilen özel şartları sağlamaları talep edilecek.

Başvurular temmuz ayında noktalanacak!

Araştırma görevlisi kadrosu için başvurular 2-16 Temmuz 2026, öğretim üyesi kadroları için ise 2-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

