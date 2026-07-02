İzmir Çeşme'de düzensiz göçle mücadele çerçevesinde düzenlenen deniz operasyonunda ilerlemekte olan bir lastik bot ekipler tarafından durduruldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonucunda biri çocuk olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi.

Mobil kıyı gözetleme aracı belirledi!

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-351), Çeşme açıklarında ilerlemekte olan bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin yer adlığını tespit etti.

Belirlemelerin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu KB-118 intikal ederek operasyona start verildi.

Hareket halindeki bot ekipler tarafından durduruldu!

Lastik botun yanına gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde ilerlemekte olan botu güvenli şekilde durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda botta 35 düzensiz göçmen ile beraberindeki 1 çocuğun bulunduğu belirlendi.

İşlemleri gerçekleştirildi!

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinden sonra ilgili göç idaresi birimlerine teslim edilmek üzere gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi.

