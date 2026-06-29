İzmir genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Balçova'da önemli bir operasyona imza atıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi üzerine hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

Takipteki araçta 15 kilogram skunk ele geçirildi

Kente uyuşturucu lojistiği sağlamaya çalışan zehir tacirlerini adım adım izleyen narkotik ekipleri, şüphelileri uzun süren teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan titiz takip çalışmalarının ardından, uyuşturucu madde taşıdığı kesin olarak tespit edilen şüpheli araç, Balçova ilçesi sınırlarına girdiği andan itibaren abluka altına alındı ve uygun noktada düzenlenen nefes kesen bir operasyonla durduruldu.

Ekipler tarafından hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla araçta yapılan detaylı ve ince aramalarda, gizli bölmelere yerleştirilmiş halde tam 15 kilogram esrar-skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon anında araç içerisinde bulunan ve uyuşturucu sevkiyatını yönettikleri belirlenen E.Ö., H.Ö. ve M.Ö. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal ve ifade işlemleri tamamlanan 3 zehir taciri, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.