İzmir’de Seferihisar ve Balçova’da gerçekleşen operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nı talimatıyla gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Yaklaşık 4 gündür gözaltında bulunan Başkan Yiğit hakkında mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

Onur Yiğit'e ev hapsi kararının verilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Tam anlamıyla bir hukuk garabetidir!" dedi.

"Tam anlamıyla bir hukuk garabetidir!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Deniz Yücel, "Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit’in “Ev hapsi kararıyla” serbest bırakılması tam anlamıyla bir hukuk garabetidir.

Ortada bir suç yok, suçlamayı kanıtlayacak bir delil yok, sadece seçimden 2 gün önce başkanın bilgisi dahi olmadan, annesi tarafından seçim günü kumanya desteği için deprem bölgesi Malatya’ya gönderilen bir para, bir de bunun üzerine yazılan bir senaryo var.

Bu adli kontrol kararının Balçova Belediye Başkanımızı görevden uzaklaştırmak için verildiğini biliyoruz. Elbette bu günler geçecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiye, adalete, hukukun üstünlüğüne geri dönecek." ifadelerini kullandı.

