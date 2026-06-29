Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir teşkilatlarında kongre süreci devam ediyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” sloganıyla başlattığı takvim kapsamında İzmir’de hafta sonu yoğun katılımlı toplantılar yapıldı.

Hafta içi tamamlanan Karabağlar, Kiraz, Ödemiş ve Tire kongrelerinin ardından pazar günü de Beydağ, Çeşme, Karaburun, Balçova ve Konak ilçe kongreleri gerçekleştirildi. MHP İzmir İl Başkanlığı böylece sekiz ilçede süreci tamamladı. Beydağ kongresinde divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu yürüttü. Yapılan seçimlerde mevcut ilçe başkanları görevlerine devam etti.

"İç cephe tahkim edilmeden dış cephe korunamaz"

Kongrelerde konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, küresel ve bölgesel gelişmelere değinerek iç cephenin önemini vurguladı. Sınırların yakın coğrafyasındaki istikrarsızlıklara ve çatışmalara dikkat çeken Şahin, risklere karşı güçlü bir devlet ve millet yapısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin milli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi; iç cephe tahkim edilmeden dış cephe korunamaz. Bizim meselemiz emperyalist planların bozulması ve evlatlarımızın geleceğidir. Biz istiyoruz ki artık analar ağlamasın, şehit ocaklarına yeni ateşler düşmesin."

Sahada "Kardeşlik hukuku" anlatıldı

MHP lideri Bahçeli’nin 7 Ekim 2024’te ortaya koyduğu vizyonun ardından İzmir genelinde yoğun bir saha çalışması yürüttüklerini hatırlatan Şahin, bu sürecin bir pazarlık değil, devletin bekasıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Konunun doğru anlaşılması için mahalleleri, kahvehaneleri ve hemşehri derneklerini ziyaret ettiklerini aktardı.

Doğru anlatılmayan konuların yanlış anlaşılmaya mahkûm olduğunu söyleyen Şahin, yürütülen çalışmaları şu sözlerle özetledi:

"Afyonlulardan Ağrılılara, Erzurumlulardan Erzincanlılara kadar İzmir’in her köşesinde kardeşlik hukukunu anlattık. Teröristle vatandaşımızı birbirinden ayıran net duruşumuzu paylaştık. Bu sürecin hiçbir taviz içermediğini, tamamen Türkiye’nin geleceğini esas aldığını aktardık."

"İzmir mazeret değil belediyecilik bekliyor"

Konuşmasında İzmir’in yerel sorunlarına da yer veren Veysel Şahin, kentin altyapı, çöp ve koku problemlerinin yıllardır çözülmediğini ifade etti. Vatandaşın yerel yönetimlerden hizmet ve çözüm beklediğini vurguladı.

MHP’nin siyaset anlayışında bahanelere yer olmadığını belirten Şahin, "Vatandaşımız mazeret değil, belediyecilik bekliyor. Bizim anlayışımız önce millet, önce devlet anlayışıdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği istikamette, İzmir’deki tüm dava arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. MHP İzmir teşkilatlarında ilçe kongreleri önümüzdeki günlerde de sürecek.

