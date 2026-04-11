Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11.04.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Dikili Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. 18 adet taşınmazını satışa çıkaran Dikili Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 120 milyon 570 bin TL olarak göze çarptı.

Taşınmazlar 4 farklı mahallede!

Dikili Belediyesi tarafından satışa konulan 18 taşınmazdan 6 tanesi İsmetpaşa, 8 tanesi İslamlar, 3 tanesi Çandarlı ve 1 tanesi Kızılçukur Mahallesi'nde yer alıyor. Satışa konan taşınmazların 16 tanesi arsa, 1 tanesi kargir bina ve 1 tanesi de palamutlu tarla niteliğinde. Satışa çıkarılan taşınmazlardan en pahalısı; 40 milyon 500 bin TL'lik muhammen bedeliyle Kızılçukur Mahallesi, 111 ada 203 parselde yer alan palamutlu tarla niteliğindeki taşınmaz olarak dikkat çekiyor. En düşük muhammen bedele sahip taşınmaz ise; 3 milyon 500 bin TL'lik muhammen bedeliyle İslamlar Mahallesi 123 ada 1 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz olarak ön plana çıkıyor.

İhale tarihi netleşti!

18 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 30.04.2026 tarihinde 13.30 - 16.20 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi, 304 Sokak, No:6 adresinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek.