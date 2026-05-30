SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, başkanın eşi Nermin Günay adli denetim şartıyla serbest bırakılmıştı. Bayram öncesi başkan Günay'ın tutuklanması belediye camiasında şok yaratırken, bazı detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Kilit Mekan Didik Didik Aranmış

Güzelbahçe belediyesine yönelik sabah 05.30'da operasyonun düğmesine basan jandarma ekipleri, aralarında eski ve yeni belediye başkanlarının da olduğu 7 kişiye yönelik yakalama çalışması başlattı. Listede bulunan 2 isim yurt dışında olduğu anlaşılırken, Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar Müdürü Özgür Bayraktar, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, başkanın eşi Nermin Günay'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alırken, belediye binasında ve ikametlerde aramaları başlattı. Jandarma bu aramalardan sonra operasyonun kilit mekanı Yalı balık restoranında geniş çaplı arama yaptı.

Kasadaki Para

Jandarma, Güzelbahçe Belediye Belediye Başkanı Mutafa Günay'ın eşi Nermin Günay tarafından işletilen ve deniz kenarından bulunan Yalı balık restoranında da arama yaptı. Başkan Günay'ın mesai saatleri dışında zaman geçirdiği mekanı didik didik arayan jandarma, İşletmenin muhasebe odasında ve idari bölümlerinde saatlerce arama yaptı., Şüpheli görülen fatura koçanlarına, mali kayıtlara ve dijital materyallere el koydu. Bu arada kasada bulunan düşük miktardaki paranın, bayramda çalışan personele ait maaş ödemesi olduğu söylenince jandarma, bu paraya el koymadığı öğrenildi.

17 Yılı Kapsayan Soruşturma

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin organize hareket ederek kaçak yapılara göz yumdukları, yıkım kararlarını engelledikleri ve bu işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Banka dekontları ve uzman bilirkişi raporlarıyla desteklenen dosyada, rüşvet paralarının Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile encümen üyesinin eşine ait aile şirketleri üzerinden aktarıldığı ileri sürülüyor.